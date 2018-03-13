«Жалкие две тысячи»: Донские ветераны ко Дню победы получат единовременную выплату

В Ростовской области проживает более четырех с половиной тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны. На выплаты им ко Дню победы городские власти выделили шесть с половиной миллионов рублей. Несмотря на внушительную общую сумму, каждый ветеран получит всего по 2200 рублей.

Виктория Озерова

Власти Ростовской области уже подготовились к празднованию 73 годовщины со Дня победы над фашизмом. Всего будет проведено около четырехсот мероприятий. Среди них уже многие стали традиционными: уроки мужества, военно-спортивная игра «Орленок», шествие «Бессмертный полк», конкурс «Красная гвоздика», акция «Георгиевская ленточка». Также в донской столице и области состоятся художественные и книжные выставки, концерты и даже показательные кормления животных.Правительство региона решило выделить на помощь ветеранам около семи миллионов рублей. При этом уточняется, что каждый ветеран получит всего по 2200 рублей.