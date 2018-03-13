«Собчак с курицей»: В красноярском кафе появились предвыборные бургеры

В кафе «New York» города Красноярска в честь российских кандидатов создали меню-бюллетень. Инициаторы решили определить народного избранника на президентский пост.

В ассортименте меню можно увидеть такие позиции: чизбургер под названием «Грудинина», бургер «Жириновского с халапенью», а также бургер «Навального с рыбкой», клаб-сэндвич «Собчак с курицей» и картофель фри «Путина». Сотрудники заведения сообщили, что в списке включены не все кандидаты, а только самые известные.Стоит отметить, что к позициям в кафе были добавлены некоторые детали, благодаря которым популярность кандидатов возросла. К примеру, к чизбургеру приуроченному Грудинину, идет клубничный соус, поскольку депутат имеет огромное количество клубничных плантаций. Бургер «Жириновского» идед в заказе с бесплатным стаканом воды – в знак того, что на политика выплеснула воду Ксения Собчак.

Татьяна Преображенская

Посетители должны поставить галочку в меню-бюллетене напротив выбранного блюда, а также прикрепить телефонный номер и чек. Бюллетень необходимо бросить в предвыборную урну. Результаты подобного голосования станут известны 19 марта.