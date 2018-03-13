В Якутии аварийное жилье лишило жильцов прав на голосование в выборах президента России

Граждане Якутска, проживающие уже долгие годы в аварийном доме без прописки, никак не дождутся переезда в другие обещанные местными властями квартиры. Из-за того, что их выписали из списанного жилого дома, а не прописали в другом, они не имеют права идти на голосование на выборах президента.

Жилой двухэтажный дом, который расположен в микрорайоне Марха в городе Якутске, находится в столь аварийном состоянии, что возле него рядом страшно стоять. Однако в нем еще до сих пор живут люди. Жителям аварийного дома просто некуда деваться. Местные власти уже давно подписали документы на снос этого здания, а жильцов обещали переселить в новостройки, но этого не произошло. Жители дома оказались в полуразрушенном здании без прописки, и лишь с одними обещаниями на лучшую жилищную площадь, а ведь дом скоро развалится.

Стены в здании подперты большими бревнами, по всему дому огромные трещины. В одной из квартир через щель даже видно улицу. Дом не отапливается, постоянно текут канализационные трубы, а кое-где даже попадали межкомнатные простенки. На первом этаже здания в квартирах минусовая температура воздуха. Со слов жильцов, в этом году один житель инвалид умер от переохлаждения тела. Однако местные власти на это все закрывают глаза и продолжают бездействовать.

Пелагея Лебединская

Отметим, что со слов Виктора Губарева, который является заместителем председателя Госсобрания Якутии, стало известно, что в республике помимо домов ветхого состояния, начитывается еще 1 300 квадратных метров жилья в аварийном состоянии. Как решать эту проблему и где брать финансы на строительство новых домов для жителей Якутии не известно.