В США создали торт в виде Ким Кардашьян в полный рост за 1,6 млн долларов

Пекарь из США Дебби Уингам испекла шоколадный торт в виде Ким Кардашьян в полный рост. Сообщается, что на создание подобного кондитерского шедевра ушло более 1,6 млн долларов.

Дебби Уингам известный пекарь в США, которая делает торты в форме знаменитостей, начиная от актеров и заканчивая футболистами. На этот раз Уингам совместно с кондитерами из компании Couture to Cakes испекла шоколадную «Ким Кардашьян», в которой присутствует всего два несъедобных элемента, это бриллиантовая цепочка и браслет Cartier.

Светлана Славянская

Торт в натуральную величину был построен из более 30 000 штук зефира, 33 фунта крема и 13 фунтов шоколада. Каждый компонент, включая 3-D-напечатанное лицо Кардашьян, является съедобным и изготовленным вручную. При этом Дебби Уингам отказалась сообщать полную стоимость торта, отметив, что одни только украшения для «съедобной Ким» обошлись в 1,6 млн долларов.