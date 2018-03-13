В Москве ко Дню Победы ветераны получат денежные выплаты

В Москве ветераны получат денежные выплаты ко Дню Победы. Такое решение принял президиум правительства Москвы.

Согласно распоряжению, подписанному мэром Сергеем Собяниным, каждому ветерану к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне выплатят до десяти тысяч рублей в соответствии с их категориями, но не меньше трех тысяч. Компенсацию получат 158 тыс. 175 инвалидов и участников боевых действий, вдовы военных солдат, которые погибли, жителям блокадного Ленинграда.Традиционная выплата к 26 апреля также полагается ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. 15,8 тыс. горожан получат разовую денежную помощь в таких же размерах, как и ветераны войны. В список также включены граждане, выселенные из радиационных зон, семьи умерших ликвидаторов и граждане, которые жили на опасных радиационных территориях.