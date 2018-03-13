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| | В Telegram появились стикеры, которые заказал ростовский избирком

В Telegram появились стикеры, которые заказал ростовский избирком

Сегодня, 13:41
Ростовский избирательный комитет решил запустить необычный проект для привлечения молодых людей на президентские выборы. В Telegram появились стикеры с изображением молодого человека, который впервые идет на выборы. На финансирование данного проекта Избирком региона выделил около двух миллионов рублей.

В Telegram появились стикеры, которые заказал ростовский избирком

 

Автор разработки стикеров для мессенджера – бизнесмен Евгений Могилевский. Восемь стикеров являются мотиваторами для молодого поколения, заявил разработчик.

Он стал победителем конкурса по разработке стикер-пака. Индивидуальный предприниматель Могилевский организует и проведет молодежное просветительское мероприятие для избирателей, которые впервые пойдут на выборы.

В рамках акции предусмотрено участие в тест-викторине, прохождение квест-экскурсии, написание сочинения на тему президентских выборов. Молодым людям предстоит также сделать селфи на участке.
Татьяна Преображенская
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