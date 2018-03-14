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| | В Ульяновске открывают первое котокафе

В Ульяновске открывают первое котокафе

Сегодня, 04:30
Первое котокафе будет открыто в самом центре города Ульяновска. Отличается оно от других тем, что в нем на постоянной основе живут кошки. Данное заведение будет одновременно клубом, объединяющим в своих стенах кофейню и арт-пространство.

В Ульяновске открывают первое котокафе

 

Посетителям предложат согреться с помощью кофе или чая, поиграть в настольные игры, почитать книги и, конечно же, погладить мурчащих котиков, которые, к сожалению, пока бездомны. Если посетителю понравится кот, то его разрешат забрать домой, уже в качестве питомца.

Формат заведения представляет собой новомодное нынче тайм-кафе. Посетители внутри будут оплачивать исключительно время, проведенное внутри. Кофе или чай они будут пить без оплаты. Помимо столиков и диванов, в кафе также планируется оборудовать лежанки для пушистых зверей. Для них также установят специальные когтедерки и различные игрушки для развлечения. Для животных также сделают домики прямо внутри кофейных столов.

Организаторы кафе уверяют, что все кошки будут иметь свой собственный ветеринарный паспорт, который подготовит для них городской приют. Животные, помимо всего прочего, будут провакцинированы.
Николай Офицеров
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