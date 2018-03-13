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| | Драка енотовидных собак за нору попала на видео в Полистовском заповеднике

Драка енотовидных собак за нору попала на видео в Полистовском заповеднике

Вчера, 23:30
В Полистовском зоопарке подрались три енотовидные собаки. Конфликт, попавший на камеру фотоловушки, случился из-за того, что одно животное заняло чужое жилище.

Драка енотовидных собак за нору попала на видео в Полистовском заповеднике

 

Псковские зоологи долго наблюдали за мирной жизнью пары енотовидных собак Полистовского заповедника с помощью фотоловушки. Животные сосуществовали в согласии, пока в их жизни, а точнее норе, не появился третий. Нежданный гость нагрянул в жилище пары, когда те отлучились, а по прибытию хозяев стал бурно оборонять от них их же нору. Двум животным совместными усилиями удалось прогнать третью енотовидную собаку.

 

Зоологи объяснили, что такие конфликты являются для этого вида обычным делом: енотовидные собаки часто захватывают чужие жилища, так как сами они не любят заниматься копанием нор. Примечательно, что и на этот раз объект драки животных – чужая нора, она уже давно существует в заповеднике, а раньше ее занимала семья барсуков.
Виктория Озерова
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