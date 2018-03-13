Из Омска в поисках лучшей жизни хочет уехать каждый шестой горожанин

По проведенному опросу населения разных городов России было установлено, что основная масса мигрантов, которые переезжают из своего города в другой, находится в Омске.

Пелагея Лебединская

Эксперты по последнему опросу уточнили, что из всех россиян, желавших переехать на постоянное место жительства в другие регионы, 20% составляют только жители города Омск. В основном это студенты и граждане с невысоким доходом, которые хотят улучшить свою жизнь в других городах, с более высокооплачиваемой работой. Люди пытаются сменить место жительства, чтобы найти квалифицированную работу, лучшие условия образования, а также для возможности создания собственного бизнеса. Люди ищут лучших условий для своей жизни, чем у них было до переезда.Отметим, что исследование проводилось методом телефонного опроса, точное количество мигрирующих людей не указывалось.