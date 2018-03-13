Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости
| | Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову

Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову

Сегодня, 12:07
Жители Саратова продолжают нести цветы к памятнику народного артиста Олега Табакова.

Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову

 

Граждане приходят к памятнику персонажа фильма «Шумный день» Олега Савина, которого исполнил Табаков. Скульптура находится в сквере на Театральной площади.

Утром чиновники администрации Саратова и министерства культуры области почтили память почетного гражданина минутой молчания и возложили букеты из роз и гвоздик к монументу актера.

Нaродный артист СCСР будет похоронен на Новодевичьем клaдбище в Моcкве. Прощание состоится 15 марта в Московском Художественном Театре имени Чехова.

Напомним, советский режиссер и актер умер в одной из столичных больниц. Здоровье Олега Табакова ухудшилось еще в прошлом году. Лечение не помогло. Актеру было 82 года. На территории Саратовской области планируют провести мероприятия в память о народном артисте.
Новости по теме
МХТ им. Чехова подтвердил смерть Олега Табакова
МХТ им. Чехова подтвердил смерть Олега Табакова

Смерть актера и режиссера Олега Табакова подтвердили представители пресс-службы МХТ имени Чехова. На момент кончины актеру было 82 года.

Актер Михаил Богдарасов записал видеообращение к Олегу Табакову
Актер Михаил Богдарасов записал видеообращение к Олегу Табакову

Михаил Богдасаров, актер и режиссер, записал видеообращение к Олегу Табакову, который на данный момент находится в больнице. Материал обнародовал телеканал

Стало известно, где похоронят Олега Табакова
Стало известно, где похоронят Олега Табакова

Пресса и общественность узнали, где именно похоронят тело талантливого и легендарного актера Олега Табакова. Его тело придадут земле на Новодевичьем кладбище.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости