Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову

Жители Саратова продолжают нести цветы к памятнику народного артиста Олега Табакова.

Граждане приходят к памятнику персонажа фильма «Шумный день» Олега Савина, которого исполнил Табаков. Скульптура находится в сквере на Театральной площади.Утром чиновники администрации Саратова и министерства культуры области почтили память почетного гражданина минутой молчания и возложили букеты из роз и гвоздик к монументу актера.Нaродный артист СCСР будет похоронен на Новодевичьем клaдбище в Моcкве. Прощание состоится 15 марта в Московском Художественном Театре имени Чехова.Напомним, советский режиссер и актер умер в одной из столичных больниц. Здоровье Олега Табакова ухудшилось еще в прошлом году. Лечение не помогло. Актеру было 82 года. На территории Саратовской области планируют провести мероприятия в память о народном артисте.