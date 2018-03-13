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| | В России планируют закрытие детских магазинов Hamleys

В России планируют закрытие детских магазинов Hamleys

Сегодня, 12:10
Большая часть магазинов с детскими товарами Hamley`s на территории Российской Федерации может быть уже в скором времени закрыта. Среди альтернативных планов сокращение занимаемых ими площадей.

В России планируют закрытие детских магазинов Hamleys

 

Как отмечается, сокращение сети магазинов детских товаров, может быть связано, прежде всего, с серьезными долгами российской франшизы бренда. На данный момент к структурам компании уже поданы 24 иска на совокупную сумму, превосходящую отметку в 78 миллионов рублей. Еще в октябре прошлого года претензия составляла 30 миллионов.

Продавцы флагманского магазина Hamley`s, расположенного в Центральном детском мире, что на Лубянке, отмечают, что уже серьезно сократился ассортимент товаров из-за сложных отношений с частью поставщиков, среди которых, в том числе, Lego. Тем не менее, они отмечают, что ожидают поступления крупной партии товара уже через неделю от сегодняшнего дня.

Собеседник одной из крупных компаний рынка по коммерческой недвижимости, в свою очередь, отмечает, что магазин Hamley`s на Лубянке в скором времени может закрыться и на его месте откроется «Детский мир». Эту информацию подтвердил источник в одном из конкурентов Hamley`s, но по предоставленной информации, вопрос окончательно еще не решен. Другой источник издания допускает, что магазин на Лубянке закрыт не будет, но его площадь существенно сократят.
Николай Офицеров
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