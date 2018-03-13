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| | В Москве в 19 парках продлили работу катков

В Москве в 19 парках продлили работу катков

Сегодня, 11:44
Из-за холодных погодных условий власти Москвы вынесли решение продлить еще на неделю работу катков. В девятнадцати парках города катки будут продолжать принимать у себя своих посетителей.

В Москве в 19 парках продлили работу катков

 

Ранее было запланировано прекратить работу катков 11 марта, но в связи с холодными погодными условиями и морозами решили отложить закрытие еще на неделю. Последний рабочий день ледового сезона перенесли на 18 марта. В последний рабочий день катки будут принимать своих посетителей бесплатно. Как ранее стало известно, катки в «Сокольниках», в саду имени Баумана и в усадьбе Воронцово будут продолжать свою работу до тех пор, пока позволят погодные условия.

По созданной статистике было установлено, что в этом году московские катки посетило, за период ледникового сезона, более 2 млн человек, а это значит, что на 200 000 рублей принесло больше дохода, чем в предыдущем году.
Пелагея Лебединская
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