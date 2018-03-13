Война в Букингемском дворце: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не нашли общий язык

Журналист и королевский эксперт Ричард Фитцвильямс проинформировал, что в стенах Букингемского дворца происходит холодная война между невестками королевы Елизаветы II. Кейт Миддлтон и Меган Маркл отказались пересекаться в королевском дворце.

Светлана Славянская

По словам королевского комментатора Ричарда Фитцвильямса, герцогиня Кембриджская не намерена заводить дружбу с Меган Маркл. Это может объяснить то, почему Кейт Миддлтон отказалась прийти на девичник перед свадьбой бывшей актрисы. Сообщается, что в Букингемском дворце девушки не пересекаются и практически не разговаривают друг с другом.Более того, Кейт Миддлтон была возмущена, когда узнала, что свадебное платье Меган Маркл практически в два раза дороже её собственного, во время венчания с принцем Уильямом. Также Кейт находится в постоянном напряжении, из-за того, что британское общество сравнивают её и Меган Маркл.