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| | Война в Букингемском дворце: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не нашли общий язык

Война в Букингемском дворце: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не нашли общий язык

Сегодня, 11:10
Журналист и королевский эксперт Ричард Фитцвильямс проинформировал, что в стенах Букингемского дворца происходит холодная война между невестками королевы Елизаветы II. Кейт Миддлтон и Меган Маркл отказались пересекаться в королевском дворце.

Война в Букингемском дворце: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не нашли общий язык

 

По словам королевского комментатора Ричарда Фитцвильямса, герцогиня Кембриджская не намерена заводить дружбу с Меган Маркл. Это может объяснить то, почему Кейт Миддлтон отказалась прийти на девичник перед свадьбой бывшей актрисы. Сообщается, что в Букингемском дворце девушки не пересекаются и практически не разговаривают друг с другом.

Более того, Кейт Миддлтон была возмущена, когда узнала, что свадебное платье Меган Маркл практически в два раза дороже её собственного, во время венчания с принцем Уильямом. Также Кейт находится в постоянном напряжении, из-за того, что британское общество сравнивают её и Меган Маркл.
Светлана Славянская
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