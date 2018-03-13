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| | Меган Марк впервые вышла в свет вместе с Елизаветой II

Меган Марк впервые вышла в свет вместе с Елизаветой II

Сегодня, 10:57
Американская актриса Меган Марк, невеста принца Гарри, впервые приняла участие в традиционном мероприятии королевской семьи, на котором также была королева Елизавета II.

Меган Марк впервые вышла в свет вместе с Елизаветой II

 

Во второй понедельник марта в Великобритании ежегодно отмечается День Содружества наций, этот праздник отмечают все, и даже королевская семья. В этом году на празднике присутствовала и невеста принца Гарри - Меган Марк. Она вместе со всеми членами королевской семьи посетила службу в Вестсминском аббатстве. Меган и ее жених принц Гарри во время службы сидели за спиной королевы Елизаветы II и ее сына принца Чарльза. Всех восхитил тот факт, что королевская семья уже приняла в свой круг будущую невестку. Журналисты отметили, что на церемонии Меган Марк была великолепна. На ней был наряд от модельера, работы которого очень любила принцесса Диана, Аманды Уэйкли. На ней было белое пальто и соответственного цвета берет.

Напомним, что 19 мая состоится свадьба между принцем Гарри и американской актрисой Меган Марк. Девушка очень переживает по поводу предстоящего бракосочетания, а на прошлой неделе ради этого она приняла англиканскую веру.
Пелагея Лебединская
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