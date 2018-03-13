Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости
| | В Тюмени 7-летний ребенок оказался на столе хирурга из-за насморка

В Тюмени 7-летний ребенок оказался на столе хирурга из-за насморка

Сегодня, 10:39
В одной из клиник Тюмени лор-хирурги провели сложнейшую операцию у глаза 7-летнего мальчика, который болеет гемофилией. На стол хирургов ребенка привел насморк.

В Тюмени 7-летний ребенок оказался на столе хирурга из-за насморка

 

Мальчика доставили в больницу на карете скорой помощи. Из-за насморка у маленького пациента развилась глубока флегмона орбиты глазницы. Гной быстро поражал мягкие ткани вокруг глаза, а также мог привести к атрофии глазной вены и артерии сетчатки. Из-за этого заболевания ребенок мог остаться слепым. Также отек давил на глазной нерв и через время мог привести к менингиту.

Из-за гемофилии мальчику перед операцией в течение нескольких часов вводили препараты, помогающие крови сворачиваться. В операции участвовали не только хирурги, а и специалисты других направлений. Оториноларингологи прочистили придаточные пазухи носа. Офтальмологи восстановили подвижность глаза, тем самым сохранив ребенку зрение. Специалисты рассказали, что риск был очень большой, однако мальчика все равно нужно было спасать. Отметим, что такие операции проводят последние 5 лет, но пациента с гемофилией оперировали впервые. Несколько дней назад ребенка выписали и отправили домой, так как состояние его удовлетворительное и жизни ничего не угрожает.
Анна Котова
Новости по теме
Медики рассказали, как устранить глазной тик
Медики рассказали, как устранить глазной тик

Подергивание глаза это симптом так называемого раздражения глазного нерва. Если глазной нерв слишком долго находился в напряженном состоянии, это приводит к

Австралийские специалисты нашли способ вернуть зрение при помощи человеческих зубов
Австралийские специалисты нашли способ вернуть зрение при помощи человеческих зубов

Врачи-офтальмомлоги из Сиднейской глазной больницы(Австралия) произвели фурор в сфере медицины. Специалисты изобрели новый, довольно необычный метод лечения

Роботы-хирурги во время операции могут инфицировать пациента - ученые
Роботы-хирурги во время операции могут инфицировать пациента - ученые

Ученые из Японии, наблюдая за работой очень популярных в последнее время роботов-хирургов, пришли к неприятному заключению. Выяснилось, что очень сложно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости