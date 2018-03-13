В Тюмени 7-летний ребенок оказался на столе хирурга из-за насморка

В одной из клиник Тюмени лор-хирурги провели сложнейшую операцию у глаза 7-летнего мальчика, который болеет гемофилией. На стол хирургов ребенка привел насморк.

Анна Котова

Мальчика доставили в больницу на карете скорой помощи. Из-за насморка у маленького пациента развилась глубока флегмона орбиты глазницы. Гной быстро поражал мягкие ткани вокруг глаза, а также мог привести к атрофии глазной вены и артерии сетчатки. Из-за этого заболевания ребенок мог остаться слепым. Также отек давил на глазной нерв и через время мог привести к менингиту.Из-за гемофилии мальчику перед операцией в течение нескольких часов вводили препараты, помогающие крови сворачиваться. В операции участвовали не только хирурги, а и специалисты других направлений. Оториноларингологи прочистили придаточные пазухи носа. Офтальмологи восстановили подвижность глаза, тем самым сохранив ребенку зрение. Специалисты рассказали, что риск был очень большой, однако мальчика все равно нужно было спасать. Отметим, что такие операции проводят последние 5 лет, но пациента с гемофилией оперировали впервые. Несколько дней назад ребенка выписали и отправили домой, так как состояние его удовлетворительное и жизни ничего не угрожает.