В России трансгендерам могут запретить менять пол в паспорте

Сам документ планируется уже в течении ближайших двух недель направить в администрацию президента, а также прочие профильные ведомства.
С журналистами пообщалась одна из организаторов съезда, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, и заявила о том, что отсутствие соответствующего запрета, со временем, может привести к тому, что в России начнет резко увеличиваться количество граждан, которые захотят поменять пол. Все это станет причиной подрыва традиционных семейных и культурных ценностей, уверена Леткова.
«Полученный однажды пол - это определенный набор хромосом. С помощью операции по смене пола это изменить нельзя. Если человек себе что-то отрезал, то это вовсе не значит, что должен менять пол в паспорте. Наша страна не должна вступать в такое же болото, в какое попала Европа, которая пошла на поводу у таких людей», - сказала Леткова.
Также она добавила, что впоследствии, проведение операции по смене пола фактически способно легализовать однополые браки в Российской Федерации.