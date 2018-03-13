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| | В России трансгендерам могут запретить менять пол в паспорте

В России трансгендерам могут запретить менять пол в паспорте

Сегодня, 09:51
На законодательном уровне в России предлагают запретить трансгендерам менять в своем паспорте и прочих официальных документах пол. Соответствующая инициатива содержится в проекте резолюции Съезда родителей России, который прошел еще 10 марта.

В России трансгендерам могут запретить менять пол в паспорте

 

Сам документ планируется уже в течении ближайших двух недель направить в администрацию президента, а также прочие профильные ведомства.

С журналистами пообщалась одна из организаторов съезда, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, и заявила о том, что отсутствие соответствующего запрета, со временем, может привести к тому, что в России начнет резко увеличиваться количество граждан, которые захотят поменять пол. Все это станет причиной подрыва традиционных семейных и культурных ценностей, уверена Леткова.

«Полученный однажды пол - это определенный набор хромосом. С помощью операции по смене пола это изменить нельзя. Если человек себе что-то отрезал, то это вовсе не значит, что должен менять пол в паспорте. Наша страна не должна вступать в такое же болото, в какое попала Европа, которая пошла на поводу у таких людей», - сказала Леткова.

Также она добавила, что впоследствии, проведение операции по смене пола фактически способно легализовать однополые браки в Российской Федерации.
Николай Офицеров
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