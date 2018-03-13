В России трансгендерам могут запретить менять пол в паспорте

На законодательном уровне в России предлагают запретить трансгендерам менять в своем паспорте и прочих официальных документах пол. Соответствующая инициатива содержится в проекте резолюции Съезда родителей России, который прошел еще 10 марта.

Николай Офицеров

Сам документ планируется уже в течении ближайших двух недель направить в администрацию президента, а также прочие профильные ведомства.С журналистами пообщалась одна из организаторов съезда, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, и заявила о том, что отсутствие соответствующего запрета, со временем, может привести к тому, что в России начнет резко увеличиваться количество граждан, которые захотят поменять пол. Все это станет причиной подрыва традиционных семейных и культурных ценностей, уверена Леткова.», - сказала Леткова.Также она добавила, что впоследствии, проведение операции по смене пола фактически способно легализовать однополые браки в Российской Федерации.