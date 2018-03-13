Российский фрегат с крылатыми ракетами «Калибр» отправился в Средиземное море

Оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат «Адмирал Эссен» направился из Севастополя в Черное море. Информацией об этом поделились в пресс-службе Черноморского флота. С журналистами поговорил капитан первого ранга Вячеслав Труханов. Все происходящее, по его словам, соответствует плану ротации.
«Исходя из имеющегося плана ротации, фрегат Черноморского флота взял свой курс из Севастополя на черноморские проливы. Для экипажа это первый в этом году выход в дальнюю морскую зону
», - отметил Трухачев.
«Адмирал Эссен» покинул Средиземное море по направлению к месту регулярной дислокации уже в сентябре 2017 года. В ходе дежурства его сменило сторожевое судно «Пытливый».
Фрегат принимал участие в российской операции в Сирии. 5 сентября 2017 года он ударил крылатыми ракетами по объектам запрещенного в Российской Федерации «Исламского государства»* на территории Дейр-эз-Зора, уничтожив их продовольственные склады и арсеналы, пункты управления и узлы связи.
Москва отмечает, что наносились удары при помощи правительственной армии, которая и прорывала блокаду города. Владимир Путин в своей телеграмме Башару Асаду операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора назвал однозначным успехом и «стратегической победой».
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Николай Офицеров