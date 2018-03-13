Российский фрегат с крылатыми ракетами «Калибр» отправился в Средиземное море

Оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат «Адмирал Эссен» направился из Севастополя в Черное море. Информацией об этом поделились в пресс-службе Черноморского флота. С журналистами поговорил капитан первого ранга Вячеслав Труханов. Все происходящее, по его словам, соответствует плану ротации.

Фрегат принимал участие в российской операции в Сирии. 5 сентября 2017 года он ударил крылатыми ракетами по объектам запрещенного в Российской Федерации «Исламского государства»* на территории Дейр-эз-Зора, уничтожив их продовольственные склады и арсеналы, пункты управления и узлы связи.

Москва отмечает, что наносились удары при помощи правительственной армии, которая и прорывала блокаду города. Владимир Путин в своей телеграмме Башару Асаду операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора назвал однозначным успехом и «стратегической победой».

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Николай Офицеров

», - отметил Трухачев.«Адмирал Эссен» покинул Средиземное море по направлению к месту регулярной дислокации уже в сентябре 2017 года. В ходе дежурства его сменило сторожевое судно «Пытливый».