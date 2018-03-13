В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ознакомил президента Владимира Путина с планами создания технополиса «Эра», с помощью которого будут подготавливаться квалифицированные кадры для различных военных предприятий ВПК и научно-исследовательских институтов.

Александр Вест

Военный комплекс собираются построить в Анапе, где одарённые дети будут обучаться перед поступлением в вузы на специальности оборонного сектора. Сотрудники технополиса «Эра» будут заниматься привлечением начинающих специалистов ОПК, а также студентов, учёных и курсантов. На базе «Эры» будут созданы четыре научные роты, содержащие по два научных взвода. Всем студентам выпускных курсов представится возможность поступить на службу в одну из научных рот, где они смогут заняться разработкой собственных исследований, согласуя свои наработки с экспертами технополиса, а также с образовательными организациями.Планируемый технополис намереваются протестировать в два этапа, первый из которых определит кадровый состав, а также органы управления «Эры». Во втором этапе в рамках технополиса будут размещены инжиниринговые центры госкорпораций и компаний, а также различные представительства предприятий ОПК.