Минстранс собирается ввести дорожный знак для автобусов к ЧМ-2018

В скором времени специально для автобусов будет создан знак, который позволит обезопасить жителей РФ перед Чемпионатом мира 2018. Минтранс выдвинул предложения о новом проекте.

Дорожный знак будет запрещать передвигаться автобусам. Идею разместили на портале нормативных правовых актов. Минстранс отмечает, что ограничение не коснется маршрутных автобусов. Также известно, что средства передвижений с системой ГЛОНАСС могут без раздумий игнорировать новый знак, потому что их движение отлеживает Транспортная российская дирекция ЧМ-2018.К документу Минтранс приложил записку, где указано, что с помощью нового знака, во время мундиаля, по всей стране безопасность увеличится в разы.