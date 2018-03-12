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| | Голая жена депутата из Архангельска призывает пойти на выборы

Голая жена депутата из Архангельска призывает пойти на выборы

Вчера, 22:08
В Архангельске при участии студии фотодизайна жена депутата Александра Дятлова оголилась вместе с подругами, чтобы призвать россиян прийти на выборы в этом году. Таким необычным образом пытались сагитировать молодежь к активной гражданской позиции.

Голая жена депутата из Архангельска призывает пойти на выборы

 

Супруга архангельского депутата Александра Дятлова вместе со своей фотостудией и подругами создала провокационное агитационное фото. На нем голые девушки прикрываются серым куском ткани, на которой написано шрифтом, окрашенным в цвета российского флага, фраза «Мы идем на выборы!» Таким образом супруга политического деятеля хотела привлечь к активной гражданской позиции молодое поколение.

Голая жена депутата из Архангельска призывает пойти на выборы

 

И представители молодого поколения обратили внимание на данный агитационный плакат, правда, восприняли его как рекламу услуг эскорт-агентства. По этому поводу успели придумать несколько остроумных шуток, где фраза на фото заменялась на более подходящую по мнению молодежи.

Молодежь не впервой сталкивается с агрессивной секс-пропагандой выборов. Не так давно выпущены были агитационные пошлые стикеры в социальной сети, до этого был выпущен календарь призывающий на избирательный участок, а также рекламное видео, где сотрудницы избирательного пункта исполняют откровенный танец под музыку из мюзикла «Чикаго». Апогеем подобного рода агитаций стало видеоролик, в котором девушка отказывается переспать с парнем на дискотеке, потому что он не голосовал.
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