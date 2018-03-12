Голая девушка из Ростова пожелала землякам хорошего вечера

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пошлый Ростов» появилась фотография голой девушки, которая пожелала землякам отлично провести вечер. Многие горожане предложили даме поужинать вместе.

Домбровский Сергей

Пользователи активно комментируют данную публикацию. Одни говорят, что она прикрылась занавеской. Другие обратили внимание не на обнаженную леди, а на штору, поскольку они уже насмотрелись на подобные прелести. Некоторые юзеры заметили на пальце женщины обручальное кольцо. По мнению многих пользователей, мадам сделала себе силиконовые груди.Некоторым фигура землячки понравилась, и они интересуются, чем она собирается заняться сегодня вечером. Если женщина скучает, то они готовы составить ей компанию. Большинство юзеров пришли в восторг от фотографии, а девушку на снимке они назвали красавицей. Нашлись и моралисты, рекомендовавшие даме быть более скромной, поскольку это качество всегда в цене.