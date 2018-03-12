Голая девушка из Ростова пожелала землякам хорошего вечера

Пользователи активно комментируют данную публикацию. Одни говорят, что она прикрылась занавеской. Другие обратили внимание не на обнаженную леди, а на штору, поскольку они уже насмотрелись на подобные прелести. Некоторые юзеры заметили на пальце женщины обручальное кольцо. По мнению многих пользователей, мадам сделала себе силиконовые груди.
Некоторым фигура землячки понравилась, и они интересуются, чем она собирается заняться сегодня вечером. Если женщина скучает, то они готовы составить ей компанию. Большинство юзеров пришли в восторг от фотографии, а девушку на снимке они назвали красавицей. Нашлись и моралисты, рекомендовавшие даме быть более скромной, поскольку это качество всегда в цене.