Ростовские собаки снова терпят издевательств от живодёров

Беспощадные убийцы животных снова открыли охоту на собак. Они не просто уничтожают псов, но и уродуют их тела, выбрасывая трупы возле жилых домов «Ореховой рощи». Теперь посадка наполнена не только прекрасным видом природы, но и ужасной картиной рук «человека».
Обеспокоенные жители обратились за помощью не в специальные службы, а выложили посты в социальных сетях, чтобы привлечь общество к внимательности и как-то повлиять на проблему. Иного комментаторов выразило опасения, что в скором будущем обидчики животных не насытятся убийством пса, а перейдёт на человеческие жертвы.
На данный момент личности виновных в злодеяниях не определили. Жители Ростовской области надеются, что к их проблеме приобщатся правоохранительные органы и органы по защите животных.