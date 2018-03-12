Ростовские собаки снова терпят издевательств от живодёров

Жители Аксайского района обеспокоены уничтожением собак живодёрами. Изуродованные трупы убитых животных можно найти просто на улице Аксая.

Дарья Дмитриева

Беспощадные убийцы животных снова открыли охоту на собак. Они не просто уничтожают псов, но и уродуют их тела, выбрасывая трупы возле жилых домов «Ореховой рощи». Теперь посадка наполнена не только прекрасным видом природы, но и ужасной картиной рук «человека».Обеспокоенные жители обратились за помощью не в специальные службы, а выложили посты в социальных сетях, чтобы привлечь общество к внимательности и как-то повлиять на проблему. Иного комментаторов выразило опасения, что в скором будущем обидчики животных не насытятся убийством пса, а перейдёт на человеческие жертвы.На данный момент личности виновных в злодеяниях не определили. Жители Ростовской области надеются, что к их проблеме приобщатся правоохранительные органы и органы по защите животных.