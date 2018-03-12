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| | В Ставрополе экстрасенсы учат людей дару ясновидения

В Ставрополе экстрасенсы учат людей дару ясновидения

Сегодня, 21:14
В Ставрополе экстрасенсы и гадалки учат людей дару ясновидению и предсказаниям. Судя по запросам сервиса «Яндекс» гадалок и магов совсем не много. В основном они работают через социальные сети, но на их официальных страницах написано, что для избавления от различных недугом нужно несколько сеансов.

В Ставрополе экстрасенсы учат людей дару ясновидения

 

Несмотря на все сайты с гадалками и экстрасенсами в Ставрополе всего одна школа, в которой можно научиться дару экстрасенсу. В среднем стоимость курса по любому направлению, которое выбирает желающий обзавестись даром, составляет примерно 12 тысяч рублей. После завершения первого курса ученик обязан сдать экзамен, на котором будет показывать свои способности на реальных людях. В случае успешной сдачи экзамена ученик может продолжить обучение на втором курсе, после завершения которого можно стать настоящим специалистом, по словам экспертов.

По этому поводу журналисты решили проконсультироваться с отцом Владимиром Сафоновым. Отец Владимир рассказал, что православная церковь постоянно обращается к общественности по поводу этих гадалок, так как считает, что это все простая бесовщина. Если люди обращаются к магам и экстрасенсам, то они показывают свое маловерие. В случае плохого самочувствия следует обратиться к врачу.
Анна Котова
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