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| | Выигравшая полмиллиарда в лото пенсионерка шокировала односельчан

Выигравшая полмиллиарда в лото пенсионерка шокировала односельчан

Сегодня, 21:02
После выигрыша в лотерею Наталья Власова долго не появлялась в родной деревне под Воронежем. Соседи решили, что миллионерша приобрела жилье в областном центре, но недавно вновь появившаяся пенсионерка шокировала односельчан.

Выигравшая полмиллиарда в лото пенсионерка шокировала односельчан

 

Осенью прошедшего года жительница Воронежской области Наталья Власова выиграла в «Русское лото» 506 миллионов рублей. После этого пенсионерка удалила профили в соцсетях и редко выходила из дому, поскольку стала получать угрозы в адрес своей семьи и многочисленные просьбы о помощи от мошенников. Недавно женщина и вовсе перестала появляться на улицах родной деревни. Жители решили, что новоиспеченная миллионерша переехала жить в областной центр, но оказалось, что это не так.

Наталья Власова объяснила, что в Воронеже ухаживала за больной родственницей, а вернулась в деревню, чтобы жить в своем доме. Такое решение просто шокировало соседей обладательницы полумиллиарда рублей.
Виктория Озерова
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