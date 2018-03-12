В Шереметьево снова сделают места для курения

На официальном портале государственных закупок появилась информация, что московский аэропорт Шереметьево ищет поставщиков, которые оборудуют для курящих пассажиров.

Анна Котова

Сообщается, что параметры будущих комнат для курения составит четыре метра на два, а высота 2,85. Сами строения должны находиться на улице, так что крыша их должна справиться с осадками. Внутри поставят несколько столиков. Также в сообщении сообщаются параметры вытяжек, которые должны стоять в курильнях. Такие строения будут размещены в северном и южном терминальных отделах аэропорта. Отметим, что стоимость такого контракта оценивается максимум в 3,95 млн рублей. Результаты конкурса собираются огласить 13 марта.Ранее представитель руководства воздушной гавани Дмитрий Кайгородов проинформировал, что появление помещений для курения возможно, если общественность и руководство признает данные комнаты, как помещение для людей, у которых есть зависимость от табака. В пример Кайгородов привел аэропорты Парижа, в которых есть такие помещения.