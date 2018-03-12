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| | В Шереметьево снова сделают места для курения

В Шереметьево снова сделают места для курения

Сегодня, 20:32
На официальном портале государственных закупок появилась информация, что московский аэропорт Шереметьево ищет поставщиков, которые оборудуют для курящих пассажиров.

В Шереметьево снова сделают места для курения

 

Сообщается, что параметры будущих комнат для курения составит четыре метра на два, а высота 2,85. Сами строения должны находиться на улице, так что крыша их должна справиться с осадками. Внутри поставят несколько столиков. Также в сообщении сообщаются параметры вытяжек, которые должны стоять в курильнях. Такие строения будут размещены в северном и южном терминальных отделах аэропорта. Отметим, что стоимость такого контракта оценивается максимум в 3,95 млн рублей. Результаты конкурса собираются огласить 13 марта.

Ранее представитель руководства воздушной гавани Дмитрий Кайгородов проинформировал, что появление помещений для курения возможно, если общественность и руководство признает данные комнаты, как помещение для людей, у которых есть зависимость от табака. В пример Кайгородов привел аэропорты Парижа, в которых есть такие помещения.
Анна Котова
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