Небывалые скидки: Спортивный магазин в Волжском «подарил» покупателям одну копейку

Один из популярных спортивных магазинов под Волгоградом «порадовал» покупателей действительно поражающими скидками. Теперь жители Волжского смогут приобрести спортивные брюки на одну копейку дешевле.

Волжане в социальной сети «ВКонтакте» рассказали о «небывалых скидках» в популярном магазине спортивной одежды. Один из местных жителей сфотографировал ценник на спортивных брюках от модного бренда. На фото видно, что в честь акции стоимость одежды в популярном магазине упала всего на одну копейку, до ровно 3990 рублей. Пользователей позабавила такая «щедрость» организаторов акции, а скидку они назвали «поражающей воображение».

Виктория Озерова

Автор публикации не уточнил, нашел ли товар с такой скидкой своего покупателя.