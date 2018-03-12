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| | Небывалые скидки: Спортивный магазин в Волжском «подарил» покупателям одну копейку

Небывалые скидки: Спортивный магазин в Волжском «подарил» покупателям одну копейку

Сегодня, 19:31
Один из популярных спортивных магазинов под Волгоградом «порадовал» покупателей действительно поражающими скидками. Теперь жители Волжского смогут приобрести спортивные брюки на одну копейку дешевле.

Небывалые скидки: Спортивный магазин в Волжском «подарил» покупателям одну копейку

 

Волжане в социальной сети «ВКонтакте» рассказали о «небывалых скидках» в популярном магазине спортивной одежды. Один из местных жителей сфотографировал ценник на спортивных брюках от модного бренда. На фото видно, что в честь акции стоимость одежды в популярном магазине упала всего на одну копейку, до ровно 3990 рублей. Пользователей позабавила такая «щедрость» организаторов акции, а скидку они назвали «поражающей воображение».

Небывалые скидки: Спортивный магазин в Волжском «подарил» покупателям одну копейку

 

Автор публикации не уточнил, нашел ли товар с такой скидкой своего покупателя.
Виктория Озерова
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