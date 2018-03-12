В Липецке на видео попали неадекватные автомобильные маневры водителя

В липецком районе Сокол камера авторегистратора сняла странные и опасные маневры одного из водителей, которые могли привести к аварийной ситуации на дороге. Белая иномарка сначала выехала на встречную полосу, потом перегородила оба направления движения.

В конце концов, белая машина все-таки съезжает полностью на обочину, тем самым пропуская хозяина авторегистратора. Чем закончилась история с машиной с московскими номерами – неизвестно, но в подписи к видео на YouTube сказано, что водитель Renault Logan был трезв.

В микрорайоне Сокол, относящемуся к правобережному округу Липецка, авторегистратор одного из водителей снял небезопасные и неадекватные дорожные маневры другого автомобилиста. Машина Renault Logan, едва не ставшая причиной аварии, была с московскими номерами.На видео хорошо видно, как белая иномарка внезапно выезжает на встречную полосу. Столкновения удалось избежать благодаря небольшой скорости хозяина авто с авторегистратором. После выезда на встречную полосу, Renault Logan также перегораживает и соседнее направление движения транспорта так, что ехавшим позади иномарки автомобилистами приходится выезжать на обочину, чтобы объехать препятствие.