В Липецке на видео попали неадекватные автомобильные маневры водителя

В микрорайоне Сокол, относящемуся к правобережному округу Липецка, авторегистратор одного из водителей снял небезопасные и неадекватные дорожные маневры другого автомобилиста. Машина Renault Logan, едва не ставшая причиной аварии, была с московскими номерами.
На видео хорошо видно, как белая иномарка внезапно выезжает на встречную полосу. Столкновения удалось избежать благодаря небольшой скорости хозяина авто с авторегистратором. После выезда на встречную полосу, Renault Logan также перегораживает и соседнее направление движения транспорта так, что ехавшим позади иномарки автомобилистами приходится выезжать на обочину, чтобы объехать препятствие.