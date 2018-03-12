ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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| | В Ростове вместо тележек «халявщики» в супермаркете используют трусы

В Ростове вместо тележек «халявщики» в супермаркете используют трусы

Сегодня, 18:44
В супермаркете Ростова молодую девушку поймали с поличным. Персонал супермаркета заприметил, как она грузила продукты в своё же нижнее бельё.

В Ростове вместо тележек «халявщики» в супермаркете используют трусы

 

«Изобретательница» решила сделать себе подарок, набрав продуктов и не потратив денежные средства. Всю добычу она хотела вынести в мешке под юбкой, напоминающий панталоны, но очень больших размеров.

Данная конструкция вмещала достаточно не малое количество товаров. Наложила она туда куда больше, чем в корзинку, которую носила для вида. Но внимательные представители охраны раскрыли преступление и сняли злоумышленницу на камеру.

При изъятии кулинарных деликатесов был выявлен довольно-таки не малый и не дешёвый набор продуктов, состоящий из дорогих сыров, колбас, мяса, шоколада и йогуртов. Всё содержимое поместилось бы в тележку.

Остаётся загадкой, попадут ли продукты, побывавшие «под юбкой» барышни, к другим потребителям.
Дарья Дмитриева
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