Во время посещения «Национального центра зерна имени Лукьяненко» Президент России Владимир Путин разговорился с фермерами и сотрудниками центра.

Сергей Денисов

Один из них поведал, что содержит несколько молочных комплексов и поставляет молоко Кореновскому молочному комбинату. «Там, где делают самое вкусное мороженное в России», - уточнил собеседник. «Действительно, мороженное - самое вкусное», - согласился Владимир Путин. Об этом диалоге рассказали общественности члены журналистского пула, сопровождающего президента РФ.Позднее присутствующим напомнили, что Владимир Путин попробовал мороженное этого комбината во время посещения авиасалона «МАКС» в подмосковном Жуковском и настоятельно посоветовал всем попробовать этот продукт.