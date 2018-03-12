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| | Владимир Путин назвал самое вкусное мороженное России

Владимир Путин назвал самое вкусное мороженное России

Сегодня, 18:10
Во время посещения «Национального центра зерна имени Лукьяненко» Президент России Владимир Путин разговорился с фермерами и сотрудниками центра.

Владимир Путин назвал самое вкусное мороженное России

 

Один из них поведал, что содержит несколько молочных комплексов и поставляет молоко Кореновскому молочному комбинату. «Там, где делают самое вкусное мороженное в России», - уточнил собеседник. «Действительно, мороженное - самое вкусное», - согласился Владимир Путин. Об этом диалоге рассказали общественности члены журналистского пула, сопровождающего президента РФ.

Позднее присутствующим напомнили, что Владимир Путин попробовал мороженное этого комбината во время посещения авиасалона «МАКС» в подмосковном Жуковском и настоятельно посоветовал всем попробовать этот продукт.
Сергей Денисов
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