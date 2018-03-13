Союз журналистов Москвы призывает не рассматривать поведение Леонида Слуцкого как «сексуальное домогательство»

От имени журналисток Москвы с этим заявлением выступила? первый секретарь столичного Союза журналистов Людмила Щербина.

В письме она отметила большие заслуги Леонида Эдуардовича на поприще международной политики и в работе с представителями прессы. По ее словам, «Леонид Эдуардович озабочен сооружением памятника погибшим журналистам, который будет возведен в Москве по инициативе СЖМ», «в 2015-2016 гг. по инициативе Слуцкого Крым посещала представительная делегация Национального Собрания Французской Республики», «в марте 2017-го Леонид Слуцкий принял самое активное участие в подготовке визита депутатов ПАСЕ в Сирию», помимо этого, он «много лет руководит Российским Фондом Мира, который не раз отправлял гуманитарные грузы в республики Донбасса».

Таким образом, деятельность, которую курирует депутат, является важным звеном национальной политики и вызывает крайнее недовольство ее противников, в частности, Алексея Навального. Оппозиционер недавно снял «разоблачающее» видео о деятельности Леонида Слуцкого. В силу этого многие эксперты сходятся во мнении, что вся кампания против депутата Слуцкого – спланированная акция, задуманная накануне президентских выборов прозападными силами.

Кроме того, может преследоваться еще одна цель – затруднить или даже свести на нет общение политика с международными наблюдателями. Надо отметить, что взаимодействие Леонида Слуцкого с иностранцами оценивалось как крайне эффективное. Он зарекомендовал себя как профессионал своего дела, готовый служить национальным интересам.