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| | Союз журналистов Москвы призывает не рассматривать поведение Леонида Слуцкого как «сексуальное домогательство»

Союз журналистов Москвы призывает не рассматривать поведение Леонида Слуцкого как «сексуальное домогательство»

Сегодня, 05:00
От имени журналисток Москвы с этим заявлением выступила? первый секретарь столичного Союза журналистов Людмила Щербина.

В письме она отметила большие заслуги Леонида Эдуардовича на поприще международной политики и в работе с представителями прессы. По ее словам, «Леонид Эдуардович озабочен сооружением памятника погибшим журналистам, который будет возведен в Москве по инициативе СЖМ», «в 2015-2016 гг. по инициативе Слуцкого Крым посещала представительная делегация Национального Собрания Французской Республики», «в марте 2017-го Леонид Слуцкий принял самое активное участие в подготовке визита депутатов ПАСЕ в Сирию», помимо этого, он «много лет руководит Российским Фондом Мира, который не раз отправлял гуманитарные грузы в республики Донбасса».
Таким образом, деятельность, которую курирует депутат, является важным звеном национальной политики и вызывает крайнее недовольство ее противников, в частности, Алексея Навального. Оппозиционер недавно снял «разоблачающее» видео о деятельности Леонида Слуцкого. В силу этого многие эксперты сходятся во мнении, что вся кампания против депутата Слуцкого – спланированная акция, задуманная накануне президентских выборов прозападными силами.
Кроме того, может преследоваться еще одна цель – затруднить или даже свести на нет общение политика с международными наблюдателями. Надо отметить, что взаимодействие Леонида Слуцкого с иностранцами оценивалось как крайне эффективное. Он зарекомендовал себя как профессионал своего дела, готовый служить национальным интересам.
Также в защиту депутата высказался известный российский журналист и телеведущий Андрей Караулов: «Если бы главред «Эха» и многодетный отец Венедиктов дал указание своим сотрудникам разобраться, провести расследование и т.д., он поступил бы как журналист. Но он поступил как деятель либеральной тусовки: доказательств у меня нет, но я осуждаю и требую извинений, потому что «наших обидели».
 
 

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