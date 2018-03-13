Союз журналистов Москвы призывает не рассматривать поведение Леонида Слуцкого как «сексуальное домогательство»

От имени журналисток Москвы с этим заявлением выступила? первый секретарь столичного Союза журналистов Людмила Щербина.
В
письме она отметила большие заслуги Леонида Эдуардовича на поприще
международной политики и в работе с представителями прессы. По ее
словам, «Леонид Эдуардович озабочен сооружением памятника погибшим
журналистам, который будет возведен в Москве по инициативе СЖМ», «в 2015-2016
гг. по инициативе Слуцкого Крым посещала представительная делегация
Национального Собрания Французской Республики», «в марте 2017-го Леонид
Слуцкий принял самое активное участие в подготовке визита депутатов ПАСЕ
в Сирию», помимо этого, он «много лет руководит Российским Фондом Мира,
который не раз отправлял гуманитарные грузы в республики Донбасса».
Таким
образом, деятельность, которую курирует депутат, является важным звеном
национальной политики и вызывает крайнее недовольство ее противников, в
частности, Алексея Навального. Оппозиционер недавно снял
«разоблачающее» видео о деятельности Леонида Слуцкого. В силу этого
многие эксперты сходятся во мнении, что вся кампания против депутата
Слуцкого – спланированная акция, задуманная накануне президентских
выборов прозападными силами.
Кроме того, может преследоваться еще
одна цель – затруднить или даже свести на нет общение политика с
международными наблюдателями. Надо отметить, что взаимодействие Леонида
Слуцкого с иностранцами оценивалось как крайне эффективное. Он
зарекомендовал себя как профессионал своего дела, готовый служить
национальным интересам.
Также в защиту депутата высказался
известный российский журналист и телеведущий Андрей Караулов: «Если бы
главред «Эха» и многодетный отец Венедиктов дал указание своим
сотрудникам разобраться, провести расследование и т.д., он поступил бы
как журналист. Но он поступил как деятель либеральной тусовки:
доказательств у меня нет, но я осуждаю и требую извинений, потому что
«наших обидели».