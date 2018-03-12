Продавцы цветов признались, сколько заработали 8 марта

В Подмосковье продавцы цветов признались о сумме выручки в Международный женский день. Она составила больше 430 миллионов рублей.

Дарья Дмитриева

Цветочную продукцию в ближних районах столицы покупали очень интенсивно. Жители области - любители красивых цветов. В день 8 марта реализаторы цветочной промышленности стали богаче на более чем 430 миллионов рублей. В прошлом году прибыли была меньше, и составляла 310 миллионов. Об этих данных стало известно со слов министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.Популярностью пользовались розы, тюльпаны, ирисы, мимозы. Люди покупали как букеты с разными цветами, так и с одним видом растения. Перед самим праздником запросы граждан возросли на 70%.