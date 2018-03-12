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| | Кот-путешественник и его хозяин вернулись на родину в Мурманск

Кот-путешественник и его хозяин вернулись на родину в Мурманск

Сегодня, 17:14
Кот-путешественник и его хозяин Владислав Евглевский из Мурманска вернулись домой. Путешественник рассказал, что их путешествие прошло прекрасно и они рады своему возвращению.

Кот-путешественник и его хозяин вернулись на родину в Мурманск

 

Евглевский на своей странице в сети «ВКонтакте» написал, что благодарен всем, кто его поддерживал, так как вера в них с Сэмом дала им силы совершить путешествие автостопом Мурманск – Владивосток. Также он написал, что не стоит бояться совершать свои мечты и стремиться к чему-то новому. В завершении Владислав написал, что планирует выпустить свою линию одежды, которая будет предназначена для активного отдыха.

Напоминаем, что в декабре 2017 года общественность узнала о том, что житель Мурманска вместе со своим котом Сэмом начал путешествие автостопом. За 57 дней Владислав Евглевский проехал всю страну и добрался конечного пункта – Владивостока. Путешественники за всю поездку преодолели больше 9 тысяч километров. Автостопщики планировали возвратиться в Мурманск в феврале, но немного задержались.
Анна Котова
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