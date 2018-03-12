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| | В Новочеркасске женщина превратила квартиру в приют для домашних животных

В Новочеркасске женщина превратила квартиру в приют для домашних животных

Сегодня, 17:09
Жительница Новочеркасска с детства не могла спокойно пройти мимо бездомных животных. Сейчас в ее двухкомнатной квартире по улице Скрябина живут 19 кошек и 3 собаки. Домашние питомцы прекрасно ладят друг с другом.

В Новочеркасске женщина превратила квартиру в приют для домашних животных

 

Дама подбирает котов и собак на улице. Если у них есть травмы, то она их залечивает и старается найти неравнодушных людей, готовых их приютить. Удается пристроить животных далеко не всегда, поэтому гражданка оставляет питомцев в своей небольшой квартире. Соседи по-разному относятся к сердобольной мадам. Некоторые пенсионерки помогают женщине с едой. Они приносят хлеб, молоко, кости, рыбу и прочие продукты. Женщина нигде не работает и постоянно занимается котами и собаками.

Началось всё в 2008 году, когда дама пожалела бездомных собак. Она всегда подкармливала животных по мере возможности. Люди заметили слабость женщины и начали подбрасывать ей под двери котов и дворняг десятками. На данный момент в квартире жительницы Новочеркасска проживают 22 домашних питомца.
Домбровский Сергей
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