СМИ Германии предлагают варианты того, как лучше всего сорвать выборы в России - устроить бойкот, испортить бюллетень. Ранее, говоря о «российском вмешательстве», официальный запад активно отстаивал позицию о недопустимости влияния другого государства на какие-либо выборы, кроме выборов в своей стране.

В СМИ Германии появилась статья, где раскрывается тема срыва предстоящих президентских выборов в России. Интересно, что ранее все западные официальные представительства настаивали на том, что одна страна не должна вмешиваться в политические выборы в другой стране, но тогда речь шла о «российском следе» в выборах глав правительств США и Европы.В немецком издании российским избирателям в качестве варианта срыва выборов предлагают испортить бюллетень – написать на нем все, что вздумается. Но, авторы предостерегают, чтобы надпись не касалась строки напротив Владимира Путина, иначе голос могут зачитать.Также в опубликованной статье предлагается унести бюллетень домой или не явиться на выборы совсем.