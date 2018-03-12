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| | СМИ Германии дают советы по срыву выборов в России

СМИ Германии дают советы по срыву выборов в России

Сегодня, 17:01
СМИ Германии предлагают варианты того, как лучше всего сорвать выборы в России - устроить бойкот, испортить бюллетень. Ранее, говоря о «российском вмешательстве», официальный запад активно отстаивал позицию о недопустимости влияния другого государства на какие-либо выборы, кроме выборов в своей стране.

СМИ Германии дают советы по срыву выборов в России

 

В СМИ Германии появилась статья, где раскрывается тема срыва предстоящих президентских выборов в России. Интересно, что ранее все западные официальные представительства настаивали на том, что одна страна не должна вмешиваться в политические выборы в другой стране, но тогда речь шла о «российском следе» в выборах глав правительств США и Европы.

В немецком издании российским избирателям в качестве варианта срыва выборов предлагают испортить бюллетень – написать на нем все, что вздумается. Но, авторы предостерегают, чтобы надпись не касалась строки напротив Владимира Путина, иначе голос могут зачитать.

Также в опубликованной статье предлагается унести бюллетень домой или не явиться на выборы совсем.
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