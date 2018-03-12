Больше не «зайчик»: Звезда Playboy ужаснула поклонников своей внешностью

Британская фотомодель и звезда мужского журнала Playboy Карла Хоу ужаснула поклонников своим внешним видом, когда появилась в одном из ночных клубов Лондона вместе со своей подругой актрисой Мартиной Боседе.

Светлана Славянская

Одна из любимых моделей Хью Хефнера и звезда мужского глянца Карла Хоу значительно сдала позиции после смерти основателя Playboy. Если ранее девушка блистала на обложках глянца и возбуждала фантазию мужчин, то сейчас пугает своей внешностью общественность.На днях папарацци сфотографировали 27-летнюю Карлу Хоу в Лондоне, которая надела на себя облегающее боди телесного цвета и накрасила губы черной помадой. Пользователи Сети заявили, что фигура Карлы сильно «поплыла» и модель уже не заслуживает титула «зайчика» Playboy.