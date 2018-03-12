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| | Жительниц Тюмени вербовали в проститутки через соцсети и сайты вакансий

Жительниц Тюмени вербовали в проститутки через соцсети и сайты вакансий

Сегодня, 16:23
Жительниц Тюмени вербовали на работу по оказанию интимных услуг через социальные сети и сайты рабочих вакансий. Об этом рассказала журналистам глава пресс-службы МВД области подполковник милиции Светлана Новик.

Жительниц Тюмени вербовали в проститутки через соцсети и сайты вакансий

 

Она озвучила статистику по региону, из которой выяснилось, что за прошлый год было задержано одиннадцать жительниц Тюмени, которые занимались незаконным промыслом. Им всем были выписаны административные штрафы от 1500 до 2000 рублей.

Однако журналисты местных интернет-ресурсов, не удовлетворенные скупой статистикой МВД, провели собственное расследование и выяснили, как женщины попадают в интимный бизнес. Оказалось все просто. Рекламные издания города заполнены объявлениями о рабочих вакансиях для «девушек без комплексов», для «молодых девушек, желающих получить высокооплачиваемую работу», для тех, кто «желает работать в СПА-салонах». Заработная плата предлагается по итогам собеседования. Она колеблется от 100 до 150 тысяч рублей.

Отследить работодателей и покончить с противоправным бизнесом можно оперативно. Однако подполковник милиции Светлана Новик озвучила журналисту традиционный способ борьбы с городской проституцией. Милиция выезжает на рейдовые задержания только после сигнала рядовых граждан с места события.
Сергей Денисов
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