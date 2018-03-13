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| | В Ростове выставили на продажу самую дорогую квартиру в городе за 36 млн рублей

В Ростове выставили на продажу самую дорогую квартиру в городе за 36 млн рублей

Сегодня, 05:40
В Ростове продают самую дорогую квартиру в донской столице за 36 млн рублей. Подавляющему количеству жителей города не хватит двух жизней, чтобы ее приобрести.

В Ростове выставили на продажу самую дорогую квартиру в городе за 36 млн рублей

 

Площадь самой дорогой квартиры Ростова составляет практически 200 квадратных метров. Она имеет панорамное остекление. Самую дешевую среди дорогих можно приобрести за 10 млн рублей. Подобное жилье будет состоять из трех комнат. Дизайнеры создадут в помещениях уют и комфорт. Большинство квартир донской столицы оцениваются на порядок дешевле. Для жителей Москвы суммы могут показаться смешными, но и заработки ростовчан отличаются от доходов звезд шоу-бизнеса и прибылей олигархов.

Донская столица считается городом с наименьшей площадью жилья среди мегаполисов с населением более 1 млн человек. В Сети публикуют статистику по количеству приобретенных домов. Средняя площадь квартир в Ростове составляет 41,9 квадратных метров.
Домбровский Сергей
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