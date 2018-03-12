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| | Пятигорский фрик Кирилл Терёшин увеличил «руки-базуки»

Пятигорский фрик Кирилл Терёшин увеличил «руки-базуки»

Сегодня, 14:26
Пятигорский скандальный фрик Кирилл Терёшин сообщил своим поклонникам, что увеличил свои известные «руки-базуки». В качестве доказательства, синтоловый качок показал новый снимок своих трансформированных рук.

Пятигорский фрик Кирилл Терёшин увеличил «руки-базуки»

 

Кирилл Терёшин в личном аккаунте в сети «ВКонтакте» разместил снимок своих «рук-базук», которые шокировали общественность. Поклонники заподозрили, что Кирилл снова продолжил колоть себе в руки синтол, несмотря на запреты медиков этого не делать, так как подобные эксперименты могут негативно отразиться на здоровье молодого парня и даже стоить ему обеих рук.

Пятигорский фрик Кирилл Терёшин увеличил «руки-базуки»

 

Напомним, ранее Кирилл рассказал, что вернулся из Москвы обратно в Пятигорск, чтобы окончательно закончить трансформацию своего тела. Насколько увеличились «руки-базуки» Терёшин не сообщает, однако обещает стать похожим на своего кумира Ромарио Дос Сантоса Алвеса.
Светлана Славянская
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