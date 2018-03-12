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| | Интернет-пользователи в шоке от нового видео Явлинского

Интернет-пользователи в шоке от нового видео Явлинского

Сегодня, 14:04
В интернете появилось очередное предвыборное видео одного из кандидатов в президенты России Григория Явлинского. После просмотра ролика пользователи остались шокированы.

Интернет-пользователи в шоке от нового видео Явлинского

 

Из-за того, что до выборов совсем мало времени, каждый кандидат пытается выгоднее для себя его использовать. Григорий Явлинский, один из кандидатов, опубликовал в сети запись, которая сильно удивила пользователей. Все время записи камера была направлена на кухонные солонки, изготовленные в виде панд, которые располагаются не оставляющим сомнений образом. За кадром слышится голос, который якобы озвучивает солонки. Данные предметы вспоминают Кирилла Серебренникова и Евгению Васильеву, которые говорят, что нужно срочно действовать, а не сидеть на кухне. В завершении видео, на весь экран показывается фраза: «Хватит ныть на кухне».

Данная публикация удивила и стала совсем непонятной не только для обычных пользователей, но и для приверженцев самого Явлинского, что они и написали в комментариях. Некоторые выдвинули предположение, что в штабе появился предатель, который и высказывает такие нелепые идеи. Сам Григорий Явлинский пока никак не прокомментировал ни критику, ни само видео.
Анна Котова
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