Учителя московских школ зарабатывают около 90 тысяч рублей

Таких показателей удалось добиться благодаря новой методике расчетов, предложенной департаментом образования Москвы. Если ранее за основу подсчетов составляла средняя зарплата по учреждению, то теперь школы отталкиваются от самой низкооплачиваемой ставке. В результате выросли зарплаты всего педколлектива и больше стали получать низкооплачиваемые специалисты.
Как сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава департамента образования столицы Исаак Калина, при средней загрузке 23 часа уроков в неделю педагог в среднем способен получить 90 тысяч. «Мы договорились с директорским корпусом, что в 2017 году нижняя планка зарплаты учителя - 64 тысячи в месяц, в 2018 – 68 тысяч», - проинформировал глава ведомства, подчеркнув, что всеми школами это обязательство выполнено. «Около 130 педагогов в прошлом году получили менее 64 тысяч рублей, мы проверили, это, как правило, учителя без полной нагрузки», - пояснил Исаак Калина. Он также сообщил, что выплаты за классное руководство в этом году подняты до 13 тысяч в месяц, это на 7 тысяч выше, чем прошлогодние.