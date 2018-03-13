ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя
| | Учителя московских школ зарабатывают около 90 тысяч рублей

Учителя московских школ зарабатывают около 90 тысяч рублей

Сегодня, 04:59

Таких показателей удалось добиться благодаря новой методике расчетов, предложенной департаментом образования Москвы. Если ранее за основу подсчетов составляла средняя зарплата по учреждению, то теперь школы отталкиваются от самой низкооплачиваемой ставке. В результате выросли зарплаты всего педколлектива и больше стали получать низкооплачиваемые специалисты.

Учителя московских школ зарабатывают около 90 тысяч рублей

 

Как сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава департамента образования столицы Исаак Калина, при средней загрузке 23 часа уроков в неделю педагог в среднем способен получить 90 тысяч. «Мы договорились с директорским корпусом, что в 2017 году нижняя планка зарплаты учителя - 64 тысячи в месяц, в 2018 – 68 тысяч», - проинформировал глава ведомства, подчеркнув, что всеми школами это обязательство выполнено. «Около 130 педагогов в прошлом году получили менее 64 тысяч рублей, мы проверили, это, как правило, учителя без полной нагрузки», - пояснил Исаак Калина. Он также сообщил, что выплаты за классное руководство в этом году подняты до 13 тысяч в месяц, это на 7 тысяч выше, чем прошлогодние.

 



Новости по теме
Исаак Калина одобрил новую формулу расчета зарплаты московским учителям
Исаак Калина одобрил новую формулу расчета зарплаты московским учителям

В 2017-м году средняя зарплата учителей в Москве превысила 86 тысяч в месяц. В 2016 году эти показатели были на 15 тысяч меньше. Как сообщает Учительская

Средняя зарплата учителя в России составляет 28 тысяч рублей
Средняя зарплата учителя в России составляет 28 тысяч рублей

По заявлению министра образования и науки России Дмитрия Ливанова, зарплата учителей выросла на 12 тысяч рублей относительно 2011 года и сейчас составляет в

Средняя зарплата учителей в Москве достигла 70 тысяч рублей
Средняя зарплата учителей в Москве достигла 70 тысяч рублей

В 2014 году средняя зарплата учителей в школах достигла 70,2 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы.  

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости