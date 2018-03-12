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| | Ради увеличения губ девушки оголились в клубе под Ростовом

Ради увеличения губ девушки оголились в клубе под Ростовом

Сегодня, 13:47
В одном из ночных клубов, который находится в Каменске-Шахтинском под Ростовом, две девушки разделись догола. Посетительницы оголились ради увеличения губ.

Ради увеличения губ девушки оголились в клубе под Ростовом

 

В интернете появилось видео, сделанное в ночном клубе, который находится под Ростовом. На записи показано, как ведущий всячески развлекал зрителей конкурсами. Один из конкурсов и стал причиной для возмущения некоторых пользователей: девушкам было предложено выйти на сцену и полностью избавиться от одежды. Победительницу мероприятия ждал необычный приз – операция по накачке губ. Отметим, участников такого конкурса было мало. Недолго сомневаясь, две девушки вызвались для участия и полностью оголились.

Ради увеличения губ девушки оголились в клубе под Ростовом

 

Пользователи долго и активно обсуждали данную запись в интернете. После чего пришли к выводу, что после того, как видео попало в интернет, девушкам просто необходима операция по смене внешности, так как их лица видели все.
Анна Котова
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