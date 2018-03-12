Ростовчанин разместил в сети гневное послание для мэра города

Гневное послание главе администрации Ростова-на-Дону Виталию Кушнареву отослал местный житель. Отчаявшись ждать, когда же в городе будет проведен качественный ремонт дорожного покрытия, житель донской столицы решил действовать своими силами.

Николай Офицеров

Для этого он записал для Кушнарева видеопослание с дорогами крупным планом, по которым ежедневно приходится ездить. Также он задал градоначальнику ряд вполне резонных вопросов.», - заявил автор ролика, комментируя свое видео.Он отметил, что состояние дорог в Ростове находится на чрезвычайно низком уровне и плачевная ситуация наблюдается на 80% дорог по всему городу. В частности, он указал улицы Российскую, Армянскую, Троллейбусную, Белорусскую, Вересаева. Местный житель просит принять по этому поводу решительные меры. Также он задал вопрос, компетентен ли вообще глава города решить эту проблему и если нет, то почему вообще занимает кресло мэра.», - заявил автор послания.