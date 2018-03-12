Ростовчанин разместил в сети гневное послание для мэра города

Для этого он записал для Кушнарева видеопослание с дорогами крупным планом, по которым ежедневно приходится ездить. Также он задал градоначальнику ряд вполне резонных вопросов.
«Искренне надеюсь на то, что Кушнарев отреагирует на это видео, если он воочию не замечает очевидное», - заявил автор ролика, комментируя свое видео.
Он отметил, что состояние дорог в Ростове находится на чрезвычайно низком уровне и плачевная ситуация наблюдается на 80% дорог по всему городу. В частности, он указал улицы Российскую, Армянскую, Троллейбусную, Белорусскую, Вересаева. Местный житель просит принять по этому поводу решительные меры. Также он задал вопрос, компетентен ли вообще глава города решить эту проблему и если нет, то почему вообще занимает кресло мэра.
«Я не могу понять одного: дороги ремонтируются для вида каждый год. Но почему они всегда находятся в таком ужасном состоянии», - заявил автор послания.