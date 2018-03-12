Власти Кувейта запретили жить в городе диабетикам и онкобольным

Стало известно, что правительство Кувейта ужесточило правила выдачи вида на жительство в стране для иностранцев. Данные правила касаются в основном людей, которые страдают диабетом, онкологией, плохим зрением и другими серьезными заболеваниями.

Анна Котова

Сообщается, что в списке Минздрава Кувейта значатся 22 болезни, при которых нельзя получить вид на жительство иностранцам. Главной причиной такого введения новых правил является экономическая, так как доходы от продажи нефти значительно снизились. Представители Минздрава проинформировали, что такое нововведение позволит значительно сократить расходы на медстрахование, а также привлекут в страну мигрантов, которые трудоспособны. Отметим, что иностранные жители, которые ранее получили вид на жительство и имеют такие болезни, депортировать не собираются, однако это не касается людей с инфекционными заболеваниями.Данный список специалисты составили еще восемь лет назад, однако до этого момента он не вступал в силу. Напоминаем, что до этого власти Кувейта запретили посещать страну людям с такими заболеваниями как: СПИД, гепатит В и С, малярия, сифилис, гонорея.