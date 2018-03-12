В ресторане Владикавказа девушка станцевала горячий тверк

Опубликованное в интернете видео, на котором девушка исполняет горячий тверк в одном из ресторанов Владикавказа, вызвало бурную дискуссию.

Во время выступления рэперов в ресторане Северной Осетии гостья в ярких красных штанах выбежала на сцену и начала демонстрировать свои способности танцевать тверк. Кроме двух рэп-исполнителей на сцене находились танцовщицы в купальниках. Зал сразу же начал снимать происходившее на камеры телефонов. Своим откровенным и горячим танцем девушка покорила посетителей ресторана и получила от них бурю громких аплодисментов.Многие пользователи отметили, что танцовщица в красных обтягивающих штанах была очень пластичной и оригинально исполнила каждое движение. Другие назвали это вульгарностью и отметили, что такая мерзость запрещена в республике.