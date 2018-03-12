ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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| | В Мурманске мужчина сделал возлюбленной предложение на вершине автокрана

В Мурманске мужчина сделал возлюбленной предложение на вершине автокрана

Вчера, 21:40
В Мурманске молодой человек организовал необычный ритуал. Он нанял оркестр, купил цветы, подогнал автокран к дому своей возлюбленной, залез в грузовую люльку, поднялся на четвертый этаж и предложил девушке руку и сердце. Барышня ответила утвердительно.

В Мурманске мужчина сделал возлюбленной предложение на вершине автокрана

 

Поступок мурманчанина вызвал неоднозначные комментарии посетителей. Многие откровенно радовались за неординарного земляка, вторые с грустью вспомнили о своей молодости, а третьи, которые оказались в большинстве, возмутились нарушением привычного хода вещей. Люди оставили агрессивные комментарии по поводу того, что такой ритуал, с точки зрения чиновников «Роспотребнадзора», обошелся бы романтику в три миллиона рублей по совокупности нарушений.

Тем не менее, мода на эпатажные свадебные обряды не утихает. Не так давно местные СМИ в Мурманске сообщали о том, что корпоративная свадьба едва не состоялась на атомном подводном ракетоносце, а две недели назад в сети появилось фото горнолыжной свадьбы, где жених и невеста в свадебных нарядах благополучно преодолели опасный спуск.
Сергей Денисов
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