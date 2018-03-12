На 91-м году жизни скончался легендарный британский комик Кен Додд

12 марта в Ливерпуле скончался известный американский комик и актер Кен Додд. Информацию об этом печальном событии обнародовал на сайте актера его агент Роберт Холмс.

Сергей Денисов

Кен Додд – легенда британского кинематографа и шоу-бизнеса. Он снялся в 33 знаковых фильмах и был при жизни занесен в Книгу рекордов Гиннеса за то, что умудрился за три с половиной часа сказать полторы тысячи репризных шуток. Комик долгое время выступал на сцене со своей знаменитой куклой, он объездил весь мир и имеет в активе победные призы всех известных клоунских фестивалей. У него учился Марсель Марсо, а Юрий Никулин и Олег Попов начинали карьеру с просмотра хроники выступлений Кена Дода.Британская королева Елизавета II наградила актера высшим орденом Содружества и затем возвела комика в рыцарское достоинство. По словам агента, Кен Додд родился и всю жизнь провел в только в одном доме, где и умер.За два дня до своей кончины комик «пошутил» последний раз: он женился на своей подружке Энн Джонс, с которой у него был роман в целых сорок лет. Причиной смерти легендарного комика стало осложнение после легочной инфекции. Накануне смерти он прошел реабилитационный курс в госпитале.