В Москве к концу года установят порядка 50 тысяч «умных» фонарей

В наше время «умными» становятся не только часы, посудомойки, кофеварки, но и фонари. В Москве к концу этого года собираются установить 49 тысяч «интеллектуальных» светильников. Информация об этом появилась на сайте градоначальника столицы РФ.

Домбровский Сергей

В Москве поставят «умные» фонари в различных районах мегаполиса. Они управляются дистанционно. Диспетчер сидит в кабинете, следит за погодой и уровнем освещенности на улице. Если человек заметит облака, он может путем нажатия одной кнопки мыши включить фонари в одном квартале или районе. Дистанционное управление светильниками становится все более популярным.Сейчас чаще применяются светодиодные лампы, отличающиеся своей экономичностью. Потребление энергии данных устройств на порядок меньше, нежели у светильников накаливания. Светодиодные лампы являются экологически чистыми, при их производстве используются безопасные компоненты. На данный момент на некоторых улицах Москвы установили «умные» светильники ради тестирования новых возможностей.