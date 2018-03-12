Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь» Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной Nokia 9 получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев Священник из Армении раскрыл тайну о схождении Благодатного огня Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года
| | Дана Борисова призналась в очередной зависимости

Дана Борисова призналась в очередной зависимости

Сегодня, 11:01
О наркотической и алкогольной зависимости Даны Борисовой известно давно. Многие не уверены, что телеведущей удается справляться с этими вредными и опасными привычками. Недавно девушка призналась, что имеет еще одну зависимость.

Дана Борисова призналась в очередной зависимости

 

Речь идет о «голых» фото Борисовой. По словам телеведущей, она не может остановиться фотографировать себя в обнаженном виде. «Голая» зависимость появилась несколько лет назад , когда Борисова сделала свою грудь более привлекательной, увеличив ее. Желание похвастаться новой грудью переросло в зависимость. Свои эротические снимки Дана может отсылать не только знакомым, но и вовсе чужим людям. Борисова не стесняется этого и не раскаивается.

В прошлом году девушка проходила лечение в Таиланде и там пообещала избавиться от зависимости снимать себя обнаженной. Обещания своего 41-летняя телеведущая не выполнила. Многие пользователи критикуют Дану за это и пытаются вразумить девушку, другие – просто сочувствуют и поддерживают.
Новости по теме
Дана Борисова рассказала о своем поклоннике
Дана Борисова рассказала о своем поклоннике

Дана Борисова, недавно избавившаяся от наркотической зависимости, пытается наладить не только общественную, но и личную жизнь. Недавно телеведущая призналась,

Друзья Даны Борисовой обманом заставили ее пройти лечение от наркозависимости
Друзья Даны Борисовой обманом заставили ее пройти лечение от наркозависимости

Недавно стало известно о том, что известная телеведущая Дана Борисова страдает от наркотической зависимости. Друзьям Борисовой пришлось прибегнуть к обману,

Мать Даны Борисовой призналась, что ее дочь страдает от наркозависимости
Мать Даны Борисовой призналась, что ее дочь страдает от наркозависимости

Мать Даны Борисовой Екатерина Ивановна бьет тревогу. Ее дочь, знаменитая телеведущая, страдает от алкогольной и наркотической зависимости уже достаточно долгое

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости