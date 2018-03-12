Дана Борисова призналась в очередной зависимости

О наркотической и алкогольной зависимости Даны Борисовой известно давно. Многие не уверены, что телеведущей удается справляться с этими вредными и опасными привычками. Недавно девушка призналась, что имеет еще одну зависимость.

Речь идет о «голых» фото Борисовой. По словам телеведущей, она не может остановиться фотографировать себя в обнаженном виде. «Голая» зависимость появилась несколько лет назад , когда Борисова сделала свою грудь более привлекательной, увеличив ее. Желание похвастаться новой грудью переросло в зависимость. Свои эротические снимки Дана может отсылать не только знакомым, но и вовсе чужим людям. Борисова не стесняется этого и не раскаивается.В прошлом году девушка проходила лечение в Таиланде и там пообещала избавиться от зависимости снимать себя обнаженной. Обещания своего 41-летняя телеведущая не выполнила. Многие пользователи критикуют Дану за это и пытаются вразумить девушку, другие – просто сочувствуют и поддерживают.