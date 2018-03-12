СМИ сообщили о резком повышении зарплат бюджетникам перед выборами

Такой скачкообразный рост «государева жалования» экономисты и политологи связывают с реализацией майских указов 2012 года президента РФ Владимира Путина о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы на 200 %. В некоторых московских вузах значительные доплаты произведены преподавательскому составу за последние три месяца, в других случаях повышение коснулось только выплат за январь и февраль. В МГУ некоторые кафедры были «напуганы» повышением окладов научным работникам на несколько порядков. Общая сумма ежемесячного вознаграждения достигала в отдельных случаях 100 – 120 тысяч рублей.
Реализация майских указов Президента России потребовала аккумулирования значительных финансовых средств. По данным Минфина, правительство РФ выделило на повышение окладов в январе-феврале 2018 года 14,5 млрд рублей. Однако в общем потоке «тихой радости» звучат и скептические голоса. Директор института экономики РАН Руслан Гринберг назвал «предвыборное» повышение окладов показной акцией, которая не основана на реальном росте экономики.
Еще ранее научные сотрудники исследовательских институтов Новосибирского Академгородка заявили, что у Сибирского отделения РАН нет средств, чтобы выплачивать младшему научному сотруднику 62 тысячи рублей ежемесячного вознаграждения, поэтому всех в приказном порядке перевел на 0,5 ставки.
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