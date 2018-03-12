СМИ сообщили о резком повышении зарплат бюджетникам перед выборами

По данным журналистов, которые провели собственное «социологическое исследование», заработные платы врачей, учителей, преподавателей вузов и работников сферы культуры выросли в январе-феврале нынешнего года в несколько раз.

Сергей Денисов

Такой скачкообразный рост «государева жалования» экономисты и политологи связывают с реализацией майских указов 2012 года президента РФ Владимира Путина о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы на 200 %. В некоторых московских вузах значительные доплаты произведены преподавательскому составу за последние три месяца, в других случаях повышение коснулось только выплат за январь и февраль. В МГУ некоторые кафедры были «напуганы» повышением окладов научным работникам на несколько порядков. Общая сумма ежемесячного вознаграждения достигала в отдельных случаях 100 – 120 тысяч рублей.Реализация майских указов Президента России потребовала аккумулирования значительных финансовых средств. По данным Минфина, правительство РФ выделило на повышение окладов в январе-феврале 2018 года 14,5 млрд рублей. Однако в общем потоке «тихой радости» звучат и скептические голоса. Директор института экономики РАН Руслан Гринберг назвал «предвыборное» повышение окладов показной акцией, которая не основана на реальном росте экономики.Еще ранее научные сотрудники исследовательских институтов Новосибирского Академгородка заявили, что у Сибирского отделения РАН нет средств, чтобы выплачивать младшему научному сотруднику 62 тысячи рублей ежемесячного вознаграждения, поэтому всех в приказном порядке перевел на 0,5 ставки.