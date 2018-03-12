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Дочь балерины заметно повзрослела.

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| | Росстат: Россиян "косят" неизвестные и редкие болезни

Росстат: Россиян "косят" неизвестные и редкие болезни

Сегодня, 09:38
Граждане России, начиная с 2012 года, все чаще, согласно официальным данным статистики и аналитических данных Росстата, умирают по неустановленным причинам и от различных редких заболеваний.

Росстат: Россиян "косят" неизвестные и редкие болезни

 

Именно таковыми были достаточно неожиданные итоги майских указов Владимира Путина, который поручил в этом году резко снизить показатель смертности от рака, туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП, а также младенческой смертности.

Система здравоохранения, сосредоточившись на соответствующих задачах, достигла вполне ощутимых успехов. На этом фоне фиксируется достаточно необычный рост смертности от редких недугов.

К примеру, коэффициент летальных исходов при сердечно-сосудистых заболеваниях по стране упал в 2011-2016 годах. Сильнее всего, это ощутила Ингушетия, Амурская, Тамбовская, Нижегородская и Воронежская области.

На данный момент в российских регионах серьезно увеличилась смертность от редко встречающихся болезней мочеполовой, эндокринной и нервной систем, а также расстройств психического типа, что констатировали в отделе по управлению статистикой населения и здравоохранением.
Николай Офицеров
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